Uçhisar Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

Uçhisar Belediyesi ekipleri, dün sabah saatlerinde hızlanan ve akşam saatlerine kadar aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uçhisar Belediyesi ekipleri, dün sabah saatlerinde hızlanan ve akşam saatlerine kadar aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Ekipler, beldede dünden beri etkisini yoğun bir şekilde sürdüren kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren ana yollar başta olmak üzere bulvar, cadde ve sokaklarda ulaşımın düzenli şekilde sağlanması amacıyla yol küreme, tuzlama ve kaldırımlarda kar temizliği çalışması yaptı.



Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, "Belediye ekiplerimiz, aralıksız kar yağışının sürmesi nedeniyle kar ile mücadeleyi gece de sürdürdü. İş makinelerinin da katıldığı kar ile mücadele çalışmaları bütün cadde ve sokaklar temizlenene kadar devam edecek" dedi. - NEVŞEHİR

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