Uçhisar'da aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

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Uçhisar'da aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
6 saat önce
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının olayı sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken karbonmonoksitten zehirlenen aile bireyleri yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - NEVŞEHİR
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