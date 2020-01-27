Uçhisar'da aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uçhisar'da aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Uçhisar'da aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Uçhisar'da aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde aynı aileden 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının olayı sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken karbonmonoksitten zehirlenen aile bireyleri yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Uçhisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
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