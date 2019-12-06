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Uçhisar'da Derebağ Cevizli projesi başladı

6 saat önce

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü tarafından yapılan girişimler sonrasında Derebağ Cevizli projesinde hafriyat çalışmaları başladı.

Uçhisar'da Derebağ Cevizli projesi başladı, System.String[]

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü tarafından yapılan girişimler sonrasında Derebağ Cevizli projesinde hafriyat çalışmaları başladı.


Uzun yıllardır yapımı gündemde olan Uçhisar Derebağ Cevizli projesini 2020 yaz sezonuna hazır etmek için burada bulunan esnaflara söz veren Belediye Başkanı Osman Süslü çalışmalar kapsamında alanda hafriyat çalışmalarına başlatıldı. Mart 2020'de projenin bitirilmesi hedeflenirken Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında, " Başta Valimiz İlhami Aktaş'a, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye İl Genel Meclis Başkanımız Gürbüz Dinç'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kamil Duru'ya projeye verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR

Osman Süslü, Uçhisar, Cevizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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