Son Dakika Haberleri: Uçhisar'da Dönemin Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Uçhisar'da Dönemin Son Meclis Toplantısı Yapıldı

54 dakika önce

Dönemin son meclis toplantısı Uçhisar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ali Karaaslan önderliğinde gerçekleştirildi.

Uçhisar'da Dönemin Son Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Dönemin son meclis toplantısı Uçhisar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ali Karaaslan önderliğinde gerçekleştirildi.

Ali Karaaslan, başarılı ve verimli bir dönem geçirildiğini belirtirken, "Bu ekip beş yıllık süreçte yapılan her meclis toplantısında çok güzel ve büyük işlerin altına uyum içerisinde imza attık." dedi.

Başkan Karaaslan her bir meclis üyesine tek tek teşekkür ederek plaketlerini taktim etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:03 Kaynak: İHA

Ali Karaaslan, Uçhisar, Güncel
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