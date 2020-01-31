Uçhisar'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçhisar'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Uçhisar'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından kasabada karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Uçhisar'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından kasabada karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.


Uçhisar'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması, vatandaşların mağdur olmaması için Belediye ekipleri hummalı çalışma sergiliyor. Ekipler kardan kapanan mahalle yollarını iş makineleriyle temizleyerek açıyor. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Kasabamızda kar yağışı nedeniyle bir mağduriyet yaşanmaması için belediye personelimiz, 05.30 saati itibarı ile mücadele çalışmalarına başlamıştır. Vatandaşlarımıza hizmet için personelimizle birlikte tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR

Uçhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar
Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Kar yağışı etkili oluyor Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:59:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçhisar'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]