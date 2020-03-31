Uçhisar'da korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Uçhisar'da korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor
28 dakika önce
Uçhisar Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kasaba içerisinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Uçhisar Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kasaba içerisinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Uçhisar Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından, belediye hizmet binası, pazaryeri, çarşı meydana başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullanmış olduğu alanlar dezenfekte edildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:27 Kaynak: İHA
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