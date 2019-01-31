Son Dakika Haberleri: Uçhisar Emit Fuarında Tanıtılıyor

Uçhisar Emit Fuarında Tanıtılıyor

45 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen 23. Uluslararası EMİT fuarına katılan Uçhisar Belediyesi standı fuara katılanlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Uçhisar Emit Fuarında Tanıtılıyor, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen 23. Uluslararası EMİT fuarına katılan Uçhisar Belediyesi standı fuara katılanlar tarafından büyük ilgi görüyor.

İstanbul'da başlayan 23. Uluslararası EMİT fuarına katılan Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisar'ın güzelliklerinin anlatıldığı broşürler ziyaretçilere verilirken fuara katılanların Uçhisar Belediyesi standına büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Uçhisar Belediyesi basın ve halkla ilişkiler sorumlusu Gizem Deli, " Uçhisar Belediyesi olarak her yıl katılmış olduğumuz turizm fuarına bu yılda katılıyoruz. Uçhisar'ımızın güzelliklerini standımızı ziyaret eden misafirlerimize anlatıyoruz. Fuara katılanların Uçhisar Belediyesi'ne olan ilgisi bizleri son derece mutlu etti" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

İstanbul, Uçhisar, Güncel
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