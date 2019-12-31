Uçhisar Kalesi'nden kartpostallık görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçhisar Kalesi'nden kartpostallık görüntü - Son Dakika

Uçhisar Kalesi'nden kartpostallık görüntü

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla rengarenk kar yağışıyla girerken, Uçhisar Kalesi'nin sisli görüntüsü kartpostallık görüntü oluşturdu.

Uçhisar Kalesi'nden kartpostallık görüntü, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla rengarenk kar yağışıyla girerken, Uçhisar Kalesi'nin sisli görüntüsü kartpostallık görüntü oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla karla karışık yağmur yağışı ile giriyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki en yüksek peribacası Uçhisar Kalesi ve yamacında bulunan otellerin ışıklandırması kartpostallık görüntü oluşturdu.

(İHA)

Kapadokya, Türkiye, Uçhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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