NEVŞEHİR UÇHİSAR KALESİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI ASILDI - Son Dakika

NEVŞEHİR'in Uçhisar Beldesinde belediye, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye tepki amacıyla Uçhisar Kalesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.

Uçhisar Belediyesi, 104 emekli amirale tepki göstermek amacıyla Kapadokya'nın en yüksek kalesi olan Uçhisar Kalesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı. Belediyenin sosyal medya hesabından fotoğraf ile birlikte paylaşılan mesajda, "Uçhisar Belediye Başkanlığı'ndan 104 emekli askere, Kapadokya'nın zirvesi Uçhisar Kalesi'nden anlamlı cevap" ifadeleri kullanıldı.