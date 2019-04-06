Uçhisar - Kavak Yolu Asfaltlanacak
16 dakika önce
Uçhisar Belediyesi asfaltlama çalışmalarına başlıyor.
Uçhisar
Belediyesi asfaltlama çalışmalarına başlıyor. Başkan Osman Süslü
bölgedeki birçok yerel yönetimden önce bu konuda kolları sıvayan isim oldu.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün talebi ve milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
ve Yücel Menekşe
'nin talimatıyla Adnan Menderes
Caddesi'nde yapılması planlanan sıcak asfalt çalışması öncesinde alt yapı çalışmalarına başlandı. Nevşehir
İl Özel İdaresinin de desteğiyle yapılacak olan sıcak asfalt çalışması 1.6 kilometre ve 13 bin metre karelik yolda gerçekleştirilecek. Caddede alt yapı hazırlıkları, eskimiş su borularının yenileme işlemleri tamamlanıp asfaltlama çalışması yapılacak.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, il özel idaresine desteklerinden dolayı teşekkür ederken, "Uçhisar belediyesi olarak vatandaşlarımızın Uçhisar - Kavak
arasındaki yol güzergahında daha rahat ve kolaylıkla ulaşım sağlayabilmeleri için elzem gördüğümüz bu çalışmamızda görev alan tüm belediye personelimize ve il özel idaresi çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Kısa zamanda asfaltlayacağımız yol kasabamıza ulaşımda büyük rahatlık sağlayacak" dedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:57 Kaynak: İHA
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