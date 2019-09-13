Son Dakika Haberleri: UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları
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UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları

48 dakika önce

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'nın ilk günü tamamlandı.

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'nın ilk günü tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen etkinliğin, ilk gününe 24 ülkeden 63 sporcu katıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin start verdiği UCI Maraton Serisi'nde 45 erkek sporcu 124 kilometrelik, 18 kadın sporcu ise 93 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Yarışların ardından UCI Maraton Serisi'nde dereceye giren sporcular şunlar:

Elit erkekler: 1. Ilias Periklis (Yunanistan), 2. Michael Olsson (İsveç), 3. Jasper Ockeloen (Hollanda)

Elit kadınlar: 1. Jennie Stenerhag (İsveç), 2. Guzel Akhmadullina (Rusya), 3. Esra Kürkçü Akgönül (Türkiye)

Yarışlar sonunda derece giren sporculara ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Organizasyon, pazar günü elit erkek ve elit kadınların pedal çevireceği Uluslararası Sakarya Dağ Bisikleti Yarışması ve diğer etkinliklerle sona erecek.

UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları

Sakarya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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