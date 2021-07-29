UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları yarın Sakarya'da başlıyor

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları yarın Sakarya'da başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir'in "Bisiklet Dostu Şehir" sloganıyla organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) dünya seviyesindeki MTB Cup Maraton Serisi Yarışları'nın Sakarya'da gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "En üst kategoride yapılacak olan bisiklet yarışları 30 Temmuz Cuma günü Adapazarı Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde saat 09.00'da başlayacak. İlk gün MTB Cup- HC (XCO) dağ bisikleti yarışı vadi içindeki 4,5 kilometrelik parkurda tamamlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da start alacak olan MTB Cup Maraton Series dağ bisikleti yarışının ise Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'yi kapsayan 110 kilometrelik parkurda yapılacağı aktarıldı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin yine tarihi bir organizasyonu misafir ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bisiklet sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen tesisimizde toplamda 3 gün sürecek MTB Cup Maraton Serisi yarışlarında, 15 ülkeden 150 sporcu dünya yarışının yapıldığı 110 kilometrelik parkurda kıyasıya yarışacak. Sporcularımızı en güzel şekilde ağırladık. Bu heyecana ortak olmak için tüm Sakarya'yı yarın sabah 09.00'da vadiye bekliyoruz."

Son antrenmanların ve kayıt işlemlerinin sürdüğü Bisiklet Vadisi'nde hazırlık yapan Danimarkalı Viktoria Smidth Knudsen, bisikletseverleri İngilizce ve Türkçe yarışa davet ederek, "Bu yarışı izlemek için Türkiye'nin her yerinden buraya gelmelisiniz." ifadelerini kullandı.