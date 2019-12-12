UCİM Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu'nda - Son Dakika
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UCİM Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu'nda

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Erzurum Barosu iş birliği ile Narman Meslek Yüksekokulu'nda " Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık Konferansı" düzenlendi.

UCİM Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu'nda, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Erzurum Barosu iş birliği ile Narman Meslek Yüksekokulu'nda " Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık Konferansı" düzenlendi.


UCİM Erzurum Temsilcisi ve Genel Başkan Danışmanı aynı zamanda Atatürk Üniversitesi avukatı olan Av. Ayşegül Aydoğan, UCİM Erzurum Hukuk Komite Başkanı Av. Begüm Şekertekin ve UCİM Erzurum Hukuk Komite Üyesi Feride Aşırt'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Narman Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.


Ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri olan çocuk istismarı konusunda hukuki ve sosyolojik bilimsel verileri aktaran konuşmacılar, istismardan korunma yolları ve olası istismar durumunda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin önemli bilgiler aktardılar.


Konferansta konuşma yapan Narman Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Oğuz Akın Düzgün, "Yapılan konferans her bir birey için önemli bilgiler taşımakta. Bu konuda bildiğimiz yanlış bilgileri doğru bilgilere çevirdik. Toplumsal duyarlılığa üniversitemiz oldukça önem vermekte ve bu alanda önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu anlamda ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri olan çocuk istismarı ile mücadele etmek ve bu konuda bilinçlenmek ve çocuklarımızı korumak hepimizin en büyük görevidir" dedi.


UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan ise, "Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Erzurum Barosu iş birliği ile düzenlenecek olan ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ilçe meslek yüksekokullarında eğitimlerine devam edeceğiz. Çocuk istismarını engellemek için en önemli mücadele yöntemi eğitimler ve konferanslardır. Bu doğrultuda yapılan iş birliğinden ve bu konudaki hassasiyetinden dolayı Atatürk Üniversitesi'ne, Erzurum Barosu'na ve bizi yoğun bir ilgi ile dinleyerek misafir eden Narman Meslek Yüksekokulu müdürü Doç.Dr. Oğuz Akın Düzgün başta olmak üzere; tüm Narman Meslek Yüksekokulu yönetimi, akademisyenleri, personelleri ve tüm öğrencilerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Narman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:54 Kaynak: İHA
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