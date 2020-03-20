UCİM'den Ağrı İl Müftüsü Topçu'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel UCİM'den Ağrı İl Müftüsü Topçu'ya ziyaret - Son Dakika

UCİM'den Ağrı İl Müftüsü Topçu'ya ziyaret

6 saat önce

UCİM Ağrı il temsilcileri, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçuyu ziyaret etti.

UCİM'den Ağrı İl Müftüsü Topçu'ya ziyaret, System.String[]

UCİM Ağrı il temsilcileri, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçuyu ziyaret etti.


UCİM Ağrı il temsilcilerinden Av. Tuba Fidan, Av. Sümeyye Göksu, Yusuf Yıldırım ve Av. Ömer Fidan, Ağrı il Müftüsü Tandoğan Topçu'yla bir araya gelerek UCİM ve amaçları hakkında genel bilgilendirme ve Ağrı il ve ilçelerinde çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilmek istenen farkındalık eğitimlerini anlattı.


Bu konuda Ağrı il Müftüsü Tandoğan Topçu, Müftülüğe bağlı kurumlarda çalışanları; öğretmenleri, çocukları ve onların ailelerini de bilinçlendirmek istediklerini;bu ortak amaç doğrultusunda her konuda UCİM'in yanında olacaklarını ve işbirliği içinde çalışmak istediklerini ve çocuk ihmal ve istismarını birlikte azaltmak istediklerini söyledi. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:48 Kaynak: İHA

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