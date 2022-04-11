UCİM'den çocuğun cinsel istismarında 'yorum' tepkisi - Son Dakika
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UCİM'den çocuğun cinsel istismarında 'yorum' tepkisi

11.04.2022 11:08

SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, 4'üncü Yargı Paketi ile yasalaşan çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarında tutuklama için somut delil aranması koşulunun, hukukçular tarafından 'Çocuğun beyanı esastır' veya 'Çocuğun beyanı esas değildir' gibi...

SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, 4'üncü Yargı Paketi ile yasalaşan çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarında tutuklama için somut delil aranması koşulunun, hukukçular tarafından 'Çocuğun beyanı esastır' veya 'Çocuğun beyanı esas değildir' gibi farklı yorumlandığını, karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi. Özkan, Meclis'teki siyasi parti temsilcilerine bunu anlattıklarını belirtip, "Buraya değinilmesi, düzenleme yapılması gerekebilir" dedi.

UCIM Başkanı Saadet Özkan, geçen yıl Temmuz ayında yasalaşan 'Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan somut delil aranması koşulu ile ilgili yaşanacak sorunları çok ciddi biçimde sosyal medyada kamuoyuna anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Sürekli sahada oldukları için yaşanan sorunlara hakim olduklarını söyleyen Özkan, "Davalarla ilgili burada yaşanan ihlalleri, sorunların hepsini inceleyip raporluyoruz. Yaşadığımız sorunları yetkili kurumlara iletiyoruz. En son gittiğimiz davada sanık avukatı şöyle söyledi; 'Çocuğun beyanı esas değildir'. Orada ince bir ayrım var. Bu dönemde de adalet bakan yardımcımız açıklama yapmıştı; 'Çocuğun beyanı somut delildir' ama bunu yargıda başka türlü yorumlamak gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bazı heyetler çocuğun üstün yararı ilkesi, beyanı, olağan akışın dışında bu durumun olamayacağını izah etse de bazı davalarda bunun üzerine gelen beraatlar var. Buraya değinilmesi bir düzenleme yapılması gerekebilir. Bu düzenleme bizim sahada çocukların, ailelerin mağduriyetinin giderilmesini sağlayacaktır" dedi.

'TÜM SİYASİ PARTİLERE ANLATIYORUZ'

Saadet Özkan, sahada sürekli gözlemler yaptıklarını belirterek, "Her bir davayı celseler boyu takip ediyoruz. Meclis'te çocuk hakları komisyonundaki tüm siyasi partilere giderek bıkmadan, yorulmadan, yılmadan anlatıyoruz. Çocuklar hepimizin geleceği, korumalıyız. Gittiğimiz davalar üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Gittiğimiz davalarda sanık avukatlarının bu şekilde beraati sağlama yönünde çok büyük çalışması var ama biz de boş durmuyoruz. Çok ciddi biçimde sanığın çelişkileri üzerine gidiyoruz. Davalarda çocukların yanında olmaya çalışıyoruz. Çocuklar, yaşadıkları durumu anlayamadığı için tanımlayamıyor. En son bir vakamız vardı. Çocuk evde 'Kırmızı Oda' dizisini izlerken annesine 'Babam da bana bu dizide yapılanları yapıyor' diyor. Anne çocukla ilgili hemen adli mercilere ulaşıyor. Biz davayı takip ettiğimizde gerçekten çok büyük acı çektik. Çocuğa yaşatılan durum korkunçtu. Çocuk hafızası itibarıyla 2 yaşından 10 yaşına kadar cinsel istismara uğradığını anlatabilmişti" diye konuştu. AVUKAT KIRICI: ÇOCUĞUN BEYANI SOMUT DELİLDİR

Avukat Veysel Kırıcı da cinsel istismar suçlarında çocuğun beyanının somut delil olduğunu söyleyerek, "Bu beyanlar uzmanlar ve pedagogların hazırladığı raporlarla desteklenmektedir. Mahkemeler tarafında da bu şekilde değerlendirme yapılmalıdır. Konu çocuğun cinsel istismarı olunca daha hassas yaklaşmalıyız. Herhangi bir tereddütte mahal vermeyecek şekilde bu düzenleme yapılmalı. Bu suçlar yıllarca ortaya çıkmıyor. Birçoğunda fiziksel bulgu olmuyor. Mahkemelerin önceden nasıl karar veriyorsa aynı şekilde tutuklama kararı vermeye devam etmeleri gerekmektedir" dedi. Görüntü Dökünümü:

-Saadet Özkan ile röp

-Avukat Veysel Kırıcı ile röp

Haber-Kamera: Şifanur SANSAR-Canber ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA)

UCİM'den çocuğun cinsel istismarında 'yorum' tepkisi
UCİM'den çocuğun cinsel istismarında 'yorum' tepkisi
UCİM'den çocuğun cinsel istismarında 'yorum' tepkisi

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Kaynak: DHA

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