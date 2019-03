Ucim'den Erzurum Valisi Okay Memiş'e Ziyaret

Saadet Özkan Efe önderliğinde kurulan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Erzurum İl Sorumlusu Av. Ayşegül Aydoğan ve UCİM Erzurum koordinatörleri Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

UCİM olarak hem yurt genelinde hem de Erzurum içerisinde yapılan faaliyetlerden bahseden Aydoğan; "Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), ulusal ve uluslararası düzeyde tüm çocukların fiziksel, cinsel, psikolojik ve diğer tüm istismar türlerine maruz kalmamasını amaç edinerek önleme çalışmaları yürütmektedir. Derneğin Genel Başkanı pozisyonunda bulunan Saadet Özkan, İzmir'in Menderes ilçesinde bir okul müdürü tarafından 6 kız çocuğuna yönelik gerçekleşen istismar skandalını ortaya çıkarmış ve ulusal medyaya taşımış, sabır ve inat ile takip ettiği yargılama sürecinin sonunda istismarcı okul müdürünün tutuklanıp cezaevine gönderilmesini sağlamıştır. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, bu mücadelesi sebebiyle dünyada sadece 12 kadına verilen, "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü"nün sahibi olmuştur.2014 yılından bugüne birlikte mücadele eden Genel Başkan Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan'ın girişimleri ile 2017 yılında kurulan UCİM, Türkiye'nin 30 vilayetinde 100'e yakın koordinasyon görevlisi ile yapılanmıştır. 20.000'i aşkın kişiyi bünyesinde barındıran UCİM, Türkiye ve dünya genelindeki tüm çocukların umudu olmaya devam etmektedir. Bizler Erzurum yapılanması olarak tüm üyelerimiz ile birlikte Erzurum ilinde çocuk istismarına karşı farkındalık eğitimleri vasıtasıyla çocuk istismarı konusunu engellemek için elimizden gelen mücadeleyi sürdürmekteyiz." dedi.



Erzurum Valiliği çalışmalarını yakından ve ilgiyle takip ettiklerini aktaran UCİM Erzurum sorumluları, Erzurum Valiliği ile birlikte ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti ve misafirperverliğinden dolayı Vali Okay Memiş'e teşekkür etti.



Vali Memiş : "Çocuk istismarı konusu hepimizin ortak sorunudur. Hep birlikte mücadele etmeliyiz."



Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin Erzurum'da yapılanmasından çok memnun olduğunu, bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalarda iş birliği yapmaktan, Erzurum Valiliği olarak her türlü desteği sağlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, UCİM Erzurum sorumlularını böyle bir mücadelede yer aldıkları için tebrik etti.



Çocuk istismarını engelleme konusunda herkesin bu mücadelede yer alması gerektiğini vurgulayan Erzurum Valisi Sayın Memiş, derneğin çalışmalarında başarılarının devamını dileyerek ziyaretlerinden ötürü Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği( UCİM) Erzurum İl Sorumlusu Av.Ayşegül Aydoğan ve UCİM Erzurum koordinatörlerine teşekkür etti. - ERZURUM

