UCIM'den Leyla Aydemir davasına ilişkin açıklama - Son Dakika

UCIM'den Leyla Aydemir davasına ilişkin açıklama

UCIM'den Leyla Aydemir davasına ilişkin açıklama UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Ağrı'da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasının bugün görülen...

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AĞRI - UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Ağrı'da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasının bugün görülen duruşması sonrasında açıklama yaptı.

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği adına açıklama yapan UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan, Leyla'nın ölümünden bütün sanıkların sorumlu olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz UCİM olarak ülkemizin her yerinde mücadele verdiğimiz gibi mücadelemizi burada da sürdürüyoruz. Bugün anne ve babalar çocuklarınıza bir bakın. Onların kılına Leyla'ya yapılanların onda biri yapılsa ne tepki verirdiniz. Düşünün ve gelin mücadelemize destek olun. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bunlar bizim geleceğimiz ve biz onları korumak zorundayız. Hiç acımadan Leyla'yı katledenlere adalet önünde hesap sormaya devam edeceğiz. Duruşma 2 Ekim 2020 tarihine ertelendi. Savcı mütalaasında 5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet cezası isterken iki sanık için ise beraat istedi. Biz avukat arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma ile biz onların da müebbet hapisle cezalandırılmasını istedik. 2 Ekim'de dernek olarak yine burada kalabalık bir şekilde bu eylemi gerçekleştirenlerden adalet önünde hesap sormak için en ağır cezayı almaları için burada olacağız."

Ramazan Bayramı, minik leyla, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:36 Kaynak: İHA

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