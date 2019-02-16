Son Dakika Haberleri: Ucim'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Ucim'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülüne layık görülen öğretmen Saadet Özkan Efe önderliğinde kurulan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum İl Sorumlusu Av. Ayşegül Aydoğan ve UCİM Erzurum koordinatörleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Ucim'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülüne layık görülen öğretmen Saadet Özkan Efe önderliğinde kurulan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum İl Sorumlusu Av. Ayşegül Aydoğan ve UCİM Erzurum koordinatörleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Atatürk Üniversitenin çalışmalarını yakından ve ilgiyle takip ettiklerini aktaran UCİM Erzurum İl Sorumlusu Av. Ayşegül Aydoğan, üniversite ile birlikte ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirterek, misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Tamamen gönüllülük esası güden bir dernek olduklarını dile getiren Aydoğan, bir çocuğun hayatını değiştirmenin dünyayı değiştirmek olduğunu vurguladı.

UCİM'in Türkiye'de 30 ili aşkın yapılanması ve 20 bin üyesi ile çocuk istismarıyla mücadele ettiğini belirten Aydoğan: "İstismara uğramış çocuklarımıza ve ailelere her türlü psikolojik ve hukuki desteği sunmak için hazırız. Ayrıca eğitimlerle şehrimizde istismarı önlemek ve farkındalık oluşturmak adına birçok çalışma yapacağız. Bu anlamda Atatürk Üniversitesinin desteği bizim için çok önemli" dedi.

Rektör Çomaklı: "Sivil Toplum Kuruluşlarını Önemsiyoruz"

Rektör Çomaklı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin Erzurum'da yapılanmasının faydalı olduğunu ve yapılacak ya da yapılması planlanan etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarını önemseyen bir üniversite olarak iş birlikleri yapmaya da daima hazır olduklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın korunması ve kollanması için bir dernek ve kuruluşa ihtiyaç olmaması gerektiğini belirterek, bu konuda her bireye büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Derneğin çalışmalarında başarılarının devamını dileyen Çomaklı, ziyaretlerinden ötürü UCİM Erzurum İl Sorumlusu Aydoğan ve UCİM Erzurum koordinatörlerine teşekkür etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:05 Kaynak: İHA

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