Ucim Derneği Ağrı ziyaretlerine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ucim Derneği Ağrı ziyaretlerine başladı - Son Dakika

Ucim Derneği Ağrı ziyaretlerine başladı

6 saat önce

Türkiye'de 30'u aşkın ilde faaliyet gösteren ve 20 binin üzerinde üyesi olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı koordinatörleri, resmi makam ziyaretlerine başladı.

Ucim Derneği Ağrı ziyaretlerine başladı, System.String[]

Türkiye'de 30'u aşkın ilde faaliyet gösteren ve 20 binin üzerinde üyesi olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı koordinatörleri, resmi makam ziyaretlerine başladı.


UCİM Ağrı İl koordinatörleri Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın'ı makamlarında ziyaret etti. UCİM üyeleri, çocuk istismarını engelleme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.


UCİM olarak derneğin Türkiye genelinde 20 bini aşkın üyesi ile çocuk istismarını engellemek için farkındalık eğitimleri düzenlemekte olduğu, istismara uğramış olan çocuklarımızın ve ailelerinin yanlarında olarak onlara psikolojik ve hukuki destek vermekte olduğu hakkında bilgi verildi. Bu bağlamda "Ağrı yapılanmamız ile birlikte ilimizde çocuk istismarı konusunda halkımızın bilinçlenmesi ve çocuk istismarının önüne geçilmesi için her türlü adımı atacağız" ifadeleri kullanıldı. Yürütecekleri faaliyetleri için Ağrı Baro Başkanı'nın desteklerini talep etti.


Ağrı Baro Başkanı Aydın ise "UCİM derneğinin Ağrı'da faaliyet göstermesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" diyerek derneğe Ağrı Barosu olarak destek vereceklerini belirtti. - AĞRI

Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti
Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü

Son Dakika Haberleri
22:26 Aydın'da traktörü kara saplanan kişi 4 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
22:25 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreni - Son Dakika
22:23 Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Son Dakika
22:21 Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı - Son Dakika
22:17 'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 22:31:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ucim Derneği Ağrı ziyaretlerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]