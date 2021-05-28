Leyla'nın anne ve babası şikayetini çekti, 24 tanık ifadesini değiştirdi - Son Dakika

Leyla'nın anne ve babası şikayetini çekti, 24 tanık ifadesini değiştirdi

28.05.2021 10:47

Leyla'nın anne ve babası şikayetini çekti, 24 tanık ifadesini değiştirdi Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in karara bağlanan davası, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yeniden görülmeye başlanıyor.

Leyla'nın anne ve babası şikayetini çekti, 24 tanık ifadesini değiştirdi

AĞRI - Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in karara bağlanan davası, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yeniden görülmeye başlanıyor. Leyla Aydemir'in Ağrı'da görülecek davası öncesinde açıklamada bulunan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, "Biliyoruz ki o çocuğu öldürenler o köyde. Bu dava bir faili meçhul değil. Hani derler ya her şeyi biliyorum ama ispat edemem. Hepimiz her şeyi çok iyi biliyoruz o dava dosyasındaki her şeyi çok iyi biliyoruz. Davadan el çektirildik" dedi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinden çıkan karar nedeniyle davanın başa döndüğünü söyleyen UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Adalet için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayarak, "Bugün Leyla davasındayız maalesef ki bölge istinaf mahkemesinden çıkan kararla birlikte her şey geriye döndü. Biz yıllardan beri Leyla'nın sesi olmak için geldik. Leyla'nın anne ve babası şikayetini geri çekti. 24 tanık ifadesini değiştirdi. Bugün bir çocuk katledildi. ve biz adalet önünde hesap sorulsun istiyoruz. Mavi gözlü kız leylamızın son bakışı vardı. O bakışla aslında her şeyi anlatmıştı. Bize demişti ki benim için adaleti sağlayın. Bugün burada avukatların istiyor ki Berat çıkabilir. Çıkmaması için uğraşıyoruz çünkü biliyoruz ki o çocuğu öldürenler o köyde. Bu dava bir faili meçhul değil. Hani derler ya her şeyi biliyorum ama ispat edemem. Hepimiz her şeyi çok iyi biliyoruz o dava dosyasındaki her şeyi çok iyi biliyoruz. Davadan el çektirildik. Davanın içine de giremiyoruz. Avukatlarımız içerde leyla için mücadele edecekler. Bir ülke çocuklarına sahip çıktığı kadar vardır ve biz bugün yine sahip çıkmak için buradayız" diye konuştu.

"Leyla'nın annesi çok korkuyor"

Leyla Aydemir'in katilinin kaybolduğu köyde olduğu vurgulayan Saadet Özkan, "Leyla'nın annesi zaten çok korkuyor. Benim altı çocuğum var adalete güveniyorum ne olur çocuğumun peşini bırakmayın. Bizler içeride neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Sesini çıkaramayan bir kadın var. Ben okeye gittiğimde bir kadın olarak avluda duramamıştım, içeri girmiştim ve içeride ailenin neler konuştuğunu hep birlikte gördük. Leyla'nın katilleri aramızda geziyor herkes çocuklarını korusun" açıklamalarında bulundu.

Leyla'nın anne ve babası şikayetini çekti, 24 tanık ifadesini değiştirdi
Leyla'nın anne ve babası şikayetini çekti, 24 tanık ifadesini değiştirdi
Leyla'nın anne ve babası şikayetini çekti, 24 tanık ifadesini değiştirdi
Leyla'nın anne ve babası şikayetini çekti, 24 tanık ifadesini değiştirdi
Leyla'nın anne ve babası şikayetini çekti, 24 tanık ifadesini değiştirdi

Erzurum, Adalet, Hani, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Leyla'nın anne ve babası şikayetini çekti, 24 tanık ifadesini değiştirdi - Son Dakika


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