Son Dakika Haberleri: UCİM heyetinden Cahit Eldemir'e ziyaret
Son Dakika Güncel UCİM heyetinden Cahit Eldemir'e ziyaret

UCİM heyetinden Cahit Eldemir'e ziyaret

2 saat önce

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Van Temsilcisi ve beraberindekiler, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret etti.

UCİM heyetinden Cahit Eldemir'e ziyaret, System.String[]

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Van Temsilcisi ve beraberindekiler, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret etti.


Çocuk istismarını önlemeye yönelik yapılabilecek çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunularak ortak yapılabilecek çeşitli faaliyetlerin görüşüldüğü ziyaretle ilgili konuşan İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin çocukların birçok yönden gelişimlerine katkı sağladığı gibi birçok riskten de korumasından dolayı çocuk istismarını önlemeye dönük çalışmalarıyla takdir toplayan UCİM ile benzer çalışmaların işbirliği çerçevesinde yapılması gerçekleştirilecek, hizmetlerin etkinliğini de arttıracaktır" dedi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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