Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı

6 saat önce

Hayatını kaybeden, Aydınlı gazeteci Murat Uçkaç'ın babası Yılmaz Uçkaç ve 1999-2005 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ahmet Tahir Işıklıoğlu Aydın'da toprağa verildi.

Uçkaç ve Işıklıoğlu son yolculuklarına uğurlandı, System.String[]

Hayatını kaybeden, Aydınlı gazeteci Murat Uçkaç'ın babası Yılmaz Uçkaç ve 1999-2005 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ahmet Tahir Işıklıoğlu Aydın'da toprağa verildi.


Aydınlı sanayici Işıklıoğlu İzmir'de tedavi görüyordu


1999- 2005 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Aydın şubesi yönetim kurulu başkanlığı, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi ve ASTİM Kooperatifi yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten Ahmet Tahir Işıklıoğlu, kas hastalığı sebebiyle İzmir'de tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Işıklıoğlu'nun cenazesi Aydın Bey Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tellidede mezarlığında toprağa verildi.


Yılmaz Uçkaç, Kemer mezarlığına defnedildi


Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi Yoğun Bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören Aydınlı Gazeteci Murat Uçkaç'ın 72 yaşındaki babası Yılmaz Uçkaç, hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci Murat Uçkaç'ın babası Yılmaz Uçkaç'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Uçkaç'ın cenazesi Aydın Bey Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.


Uçkaç ve Işıklıoğlu'nun cenazesine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aileleri ve sevenleri katıldı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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