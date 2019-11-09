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Üçkan'dan '10 Kasım' mesajı

7 saat önce

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üçkan'dan '10 Kasım' mesajı, System.String[]

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, mesajında şunları söyledi:


"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk aradan 81 yıl geçse de Milletimiz nezdinde Türk tarihinin iftihar duyduğu ve sadece Milletimizin değil tüm dünyanın hayran olduğu bir kahramandır. Hayatı boyunca Milletimiz için gerçekleştirdiği gelişme ve değişmeler, hem milletin birbiriyle kucaklaşması, hem de aziz milletimizin çağın şartlarına ayak uydurmasını sağlamıştır. Bu çalışmalarının uygulanmasına, milletin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesine zemin hazırlamıştır. Geçtiğimiz haftalarda büyük bir coşkuyla ve mutluluk içinde kutladığımız Türk Milleti'ni muasır medeniyetler seviyesine taşımak için kurmuş olduğu Cumhuriyet bizlere bıraktığı en önemli emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dahidir. Hayatını Türk Milleti'nin hürriyetine ve refahına adamıştır. Aziz ve değerli milletimiz de bunun bilincinde, ulu önderini ve onun aziz hatırasını ve değerlerini her an yaşatmıştır. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin geçmişteki ve şimdiki kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyorum." - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
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