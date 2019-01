Üçkan: "Türk Ordusunun Varlığı Ortadoğu ve Tüm Dünyada Hissedilmeye Devam Edecektir"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, Kuzey Irak'taki Duhok yakınlarında bulunan bulunan Türk askeri birliğine yapılan saldırıya ilişkin, "Türk ordusunun varlığı Ortadoğu ve tüm dünyada hissedilmeye devam edecektir" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, Kuzey Irak'taki Duhok yakınlarında bulunan bulunan Türk askeri birliğine yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Üçkan, "Dünyanın her yerine barışı, huzuru götüren Türk askeri birliğine ve askeri ekipmanlarına bu saldırıyı yapanları şiddet ve nefretle kınıyoruz. Bu nasıl bir çirkinliktir. Duhok'ta yıllardır sizin emniyetiniz için nöbet tutan milletimizin gözbebeğine nasıl saldırırsınız? Türk askeri Türk milletinin canıdır. Dün sefalet açlık, zulüm ve acizlik içinde sürünürken işgalin esaretinden güç mü aldığınızı zannediyorsunuz. Ordumuzun her ferdinin giydiği ayakkabıya bile sizi muhtaç ederiz. Sadece yeriniz dar değil aldığınız nefes bile size zor gelir. Hangi çirkin oyunu oynarsanız oynayın, Türk milletinin yüreği olan Türk ordusunun varlığı Ortadoğu ve tüm dünyada hissedilmeye devam edecektir. Birleşmiş Milletler'den hiçbir ülke Ortadoğu ve dünya barışı için Türkiye kadar ne para harcamış ne de fedakarlık yapmamışken, barış gücü olan Türk askerine karşı yapılan bu hain saldırıya dünyanın da sessiz kalması şehit aileleri ve gaziler olarak kabul edilemez bir durumdur. Şunu herkes bilmeli ki, Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri alarak, gerek milli sınırlarımız içerisinde gerek sınır ötesinde terörün her türlüsü ile mücadeleye devam edecek. Ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için terörü mutlaka yok edecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

