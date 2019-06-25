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Üçkan: "Ülkemizin geleceğine dair birilerinin planları varsa bu ülkenin yarınları için bedel...

1 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubuna ilişkin, "Ülkemizin geleceğine dair birilerinin planları varsa bu ülkenin yarınları için bedel ödemişlerden görüşlerinin alınmasını istiyoruz" dedi.

Üçkan:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubuna ilişkin, "Ülkemizin geleceğine dair birilerinin planları varsa bu ülkenin yarınları için bedel ödemişlerden görüşlerinin alınmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, yaptığı açıklamada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubunu eleştiren Üçkan, şunları söyledi:

"Gündemimizi meşgul eden ve özellikle üzerinde durmamız gereken bir konu var. Ülkemiz yakın süreçte bir yerel seçimden çıktı. Ülkemizin beka ve geleceği için adımlar atıldı. Bununla beraber ülkemizde birçok konuda birçok söylemler söylenildi. Özellikle ülkemizin şuandaki mevcut durumundaki sıkıntılı süreçte birçok alanda söylenen söylemler bizleri üzmüştür. Bunun en belirgin özelliği son günlerde bebek katili olan Öcalan'ın, yanında bulunanların ve malum partinin (HDP) bu konuda sık sık gündeme getirilmesi, bunların görüşlerinin alınması bizim camiamızı derinden yaralamıştır. Burada önemli olan söz hakkının verilmesi değil, asıl ülkenin bugüne gelmesinde ülkenin bekası ve huzuru için bedel ödemiş olan gazilerimizin, şehit yakınlarının görüşleri alınması gerekirken bu konuda malum partinin ve bebek katilinin konuşmaları bizi derinden yaralamıştır. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bu tür eylem ve söylemlere kimsenin itibar etmemesi, eğer ülkemizin geleceğine dair birilerinin planları varsa bu ülkenin yarınları için bedel ödemişlerden görüşlerinin alınmasını istiyoruz." - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
Türkiye, Abdullah Öcalan, Kayseri, Güncel
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