Bitlis'in Ahlat ilçesinde yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ahlat ilçesinde dağda uçkun (yayla muzu) toplamaya çıkan vatandaşlar yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Yaban domuzunu gören vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlığın ardından cep telefonu ile kayıt yaptırdı.
Görüntülerde 2 tanesi büyük diğerleri yavru olduğu görülen yaban domuzlar, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Uçkun toplayan vatandaşlar domuz sürüsünü görüntüledi - Son Dakika