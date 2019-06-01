Son Dakika Haberleri: UCL finalinden önce Liverpool'un son antrenman oturumu
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UCL finalinden önce Liverpool'un son antrenman oturumu

1 saat önce

Mo Salah ve takım arkadaşları Tottenham Hotspur'a karşı UCL finalinden önceki son antrenman seansı için Wanda Metropolitano'daydılar. Uygulamanın en iyi bitlerini kontrol edin.

Mo Salah ve takım arkadaşları Tottenham Hotspur'a karşı UCL finalinden önceki son antrenman seansı için Wanda Metropolitano'daydılar. Uygulamanın en iyi bitlerini kontrol edin.
UCL finalinden önce Liverpool'un son antrenman oturumu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06 
Tottenham Hotspur, Spor
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