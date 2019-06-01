UCL finalinden önce Liverpool'un son antrenman oturumu
1 saat önce
Mo Salah ve takım arkadaşları Tottenham Hotspur'a karşı UCL finalinden önceki son antrenman seansı için Wanda Metropolitano'daydılar. Uygulamanın en iyi bitlerini kontrol edin.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06
Mo Salah ve takım arkadaşları Tottenham Hotspur
'a karşı UCL finalinden önceki son antrenman seansı için Wanda Metropolitano'daydılar. Uygulamanın en iyi bitlerini kontrol edin.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı
Fenerbahçe'den Başakşehirli yıldızlar için çılgın transfer hamlesi!
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı açıklaması geldi
A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak