UCL Hikayeleri: Milito'nun Çifte İnter Finali Kazandı
2 saat önce
Inter'in 2010 Şampiyonlar Ligi finalini kazanmak için Bayern Münih'i yendiğini görün. Diego Milito'nun iki hedefi, İtalyan tarafının Madrid'deki Santiago Bernabéu stadyumunda Avrupa Şampiyonlarını taçlandırmasıyla fark oldu. Inter, Serie A ve Coppa Italia'yı menajeri José Mourinho altında kazanan tarihi bir tizi tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06
Inter'in 2010 Şampiyonlar Ligi finalini kazanmak için Bayern Münih
'i yendiğini görün. Diego Milito'nun iki hedefi, İtalyan tarafının Madrid
'deki Santiago Bernabéu stadyumunda Avrupa
Şampiyonlarını taçlandırmasıyla fark oldu. Inter, Serie A
ve Coppa Italia'yı menajeri José Mourinho
altında kazanan tarihi bir tizi tamamladı.
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