Son Dakika Haberleri: UCL Hikayeleri: Milito'nun Çifte İnter Finali Kazandı
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UCL Hikayeleri: Milito'nun Çifte İnter Finali Kazandı

2 saat önce

Inter'in 2010 Şampiyonlar Ligi finalini kazanmak için Bayern Münih'i yendiğini görün. Diego Milito'nun iki hedefi, İtalyan tarafının Madrid'deki Santiago Bernabéu stadyumunda Avrupa Şampiyonlarını taçlandırmasıyla fark oldu. Inter, Serie A ve Coppa Italia'yı menajeri José Mourinho altında kazanan tarihi bir tizi tamamladı.

Inter'in 2010 Şampiyonlar Ligi finalini kazanmak için Bayern Münih'i yendiğini görün. Diego Milito'nun iki hedefi, İtalyan tarafının Madrid'deki Santiago Bernabéu stadyumunda Avrupa Şampiyonlarını taçlandırmasıyla fark oldu. Inter, Serie A ve Coppa Italia'yı menajeri José Mourinho altında kazanan tarihi bir tizi tamamladı.
UCL Hikayeleri: Milito'nun Çifte İnter Finali Kazandı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06 
Bayern Münih, Madrid, Spor
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