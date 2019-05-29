Son Dakika Haberleri: UCL Hikayeleri: Real Madrid Cardiff'te Hakim Oldu
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UCL Hikayeleri: Real Madrid Cardiff'te Hakim Oldu

45 dakika önce

Real Madrid'in Cardiff'teki Juventus'a karşı kazandığı üstün galibiyetin özeti göz atın. Juventus'un savunması nakavt aşamalarında sağlam olmuştu, ancak Cristiano Ronaldo, Casemiro ve Marco Asensio, Şampiyonlar Ligi kupasını 12. kez Santiago Bernabéu'ya getirmesi için Madrid'e 4-1 galibiyette yardımcı oldu.

Real Madrid'in Cardiff'teki Juventus'a karşı kazandığı üstün galibiyetin özeti göz atın. Juventus'un savunması nakavt aşamalarında sağlam olmuştu, ancak Cristiano Ronaldo, Casemiro ve Marco Asensio, Şampiyonlar Ligi kupasını 12. kez Santiago Bernabéu'ya getirmesi için Madrid'e 4-1 galibiyette yardımcı oldu.
UCL Hikayeleri: Real Madrid Cardiff'te Hakim Oldu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Juventus, Madrid, Real Madrid, Spor
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