UCL Hikayeleri: Real Madrid Cardiff'te Hakim Oldu
45 dakika önce
Real Madrid'in Cardiff'teki Juventus'a karşı kazandığı üstün galibiyetin özeti göz atın. Juventus'un savunması nakavt aşamalarında sağlam olmuştu, ancak Cristiano Ronaldo, Casemiro ve Marco Asensio, Şampiyonlar Ligi kupasını 12. kez Santiago Bernabéu'ya getirmesi için Madrid'e 4-1 galibiyette yardımcı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Real Madrid'in Cardiff'teki Juventus'a karşı kazandığı üstün galibiyetin özeti göz atın. Juventus'un savunması nakavt aşamalarında sağlam olmuştu, ancak Cristiano Ronaldo, Casemiro ve Marco Asensio, Şampiyonlar Ligi kupasını 12. kez Santiago Bernabéu'ya getirmesi için Madrid'e 4-1 galibiyette yardımcı oldu.
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