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UCL Hikayeleri: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Penaltı Maçı

40 dakika önce

Real Madrid, 11. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Milano'da San Siro'da Atletico Madrid'i geçtikten sonra aldı. Sergio Ramos golü attı ancak Ferreira-Carrasco oyunu uzatmak için eşitledi. Juanfran atışlarda penaltılarını kaçırdı ve Cristiano Ronaldo'ya Real Madrid kupasını kazanma şansı verdi.

Real Madrid, 11. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Milano'da San Siro'da Atletico Madrid'i geçtikten sonra aldı. Sergio Ramos golü attı ancak Ferreira-Carrasco oyunu uzatmak için eşitledi. Juanfran atışlarda penaltılarını kaçırdı ve Cristiano Ronaldo'ya Real Madrid kupasını kazanma şansı verdi.
UCL Hikayeleri: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Penaltı Maçı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Milano, Atletico Madrid, Real Madrid, Spor
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