UCL Hikayeleri: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Penaltı Maçı
40 dakika önce
Real Madrid, 11. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Milano'da San Siro'da Atletico Madrid'i geçtikten sonra aldı. Sergio Ramos golü attı ancak Ferreira-Carrasco oyunu uzatmak için eşitledi. Juanfran atışlarda penaltılarını kaçırdı ve Cristiano Ronaldo'ya Real Madrid kupasını kazanma şansı verdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Real Madrid, 11. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Milano'da San Siro'da Atletico Madrid'i geçtikten sonra aldı. Sergio Ramos golü attı ancak Ferreira-Carrasco oyunu uzatmak için eşitledi. Juanfran atışlarda penaltılarını kaçırdı ve Cristiano Ronaldo'ya Real Madrid kupasını kazanma şansı verdi.
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