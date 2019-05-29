UCL Hikayeleri: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Penaltı Maçı

Real Madrid, 11. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Milano'da San Siro'da Atletico Madrid'i geçtikten sonra aldı. Sergio Ramos golü attı ancak Ferreira-Carrasco oyunu uzatmak için eşitledi. Juanfran atışlarda penaltılarını kaçırdı ve Cristiano Ronaldo'ya Real Madrid kupasını kazanma şansı verdi.