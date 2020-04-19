UCLG Eş Başkanı ve TDBB Başkanı Altay, dünya belediyelerine seslendi - Son Dakika

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türk dünyası ve dünya belediyelerine seslendi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, insanların başvuracağı ilk temas noktasının yerel yönetimler olduğunu ve belediyelerin, süreçten etkilenenlere her türlü desteğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Dünya insanlığının aynı zorlukları yaşadığı kritik bir süreçten geçildiğini vurgulayan Altay, ortaya çıkan bu beklenmedik durum karşısında yalnızca ülkelerin değil şehirlerin de önceliklerinin değiştiğini ifade etti.

Türkiye'nin, bu süreçte aldığı önlemler ve kriz yönetimiyle dünyaya örnek olduğunun altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"Biz de Konya olarak Kovid-19 ile mücadeleyi etkin şekilde yürütüyoruz. Başta toplu ulaşım araçları olmak üzere topluma açık alanlarda sürekli dezenfeksiyon yapıyoruz. Meslek edindirme kurslarımızda ürettiğimiz maskeleri günde 50 bin yolcumuza toplu ulaşım araçlarında ücretsiz dağıtıyoruz. Bu süreçten etkilenen esnafımıza ve vatandaşlarımıza çok önemli sosyal destek sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası da bu anlamda beraberliğimiz için önemli bir adım olmuştur. Şehirlerin yaptığı çalışmalar, birbirlerine yol gösterici olacak ve bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkmamızı sağlayacaktır. Lütfen evde kalalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Moral ve motivasyonumuzu üst seviyede tutalım. Bu kötü günleri, el ele vererek en kısa sürede atlatacağımızı unutmayalım."