UCLG-MEWA Çevrim İçi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) 17'nci yılına özel geniş katılımlı çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildi. UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e vekaleten toplantıya katılan Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Faaliyet Raporu'nu katılımcılarla paylaştı.

Görev Gücü tarafından 11 Mayıs'ta yapılacak olan "Göçmenler ve Mülteciler İçin İnsana Yakışır İş Olanakları" konulu üçüncü toplantıya tüm katılımcıları davet eden Vekil Gülcan Kış, iki oturumdan oluşacak toplantının moderatörlüğünü Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yürüteceği bilgisini verdi. UCLG-MEWA'nın 17'nci yılını kutlayan Kış, katılımcılarla paylaştığı faaliyet raporunda UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi'nin 'Lübnan/Ürdün ve Türkiye'deki Suriyeliler ve Göç Yönetiminde Belediyelerin Rolü' başlıklı bir rapor serisi hazırladığını ve bu raporların, acil durumlarda belediyelerin Suriyeli mülteci akını ile başa çıkma mekanizmalarını, dirençliliklerini, sosyal içerme kapasitelerini ve kalkınma potansiyellerini değerlendirdiğini söyledi. Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu raporların her sene güncellenerek basılması ve göç literatürüne aktif bir katkı sağlamasının planlandığını da belirten Kış, 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen 'Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu' çerçevesinde, Gaziantep Bildirgesi'nde imzalanan taahhütlerin yerine getirilmesi ve sözlerin eyleme dönüştürülmesi için bir takip mekanizması olarak Göç Küresel Görev Gücü kurulması kararı alındığını da sözlerine ekledi.

Görev Gücü, yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Göç Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı, TBB ve UCLG-MEWA partnerliğinde oluşturulan Görev Gücü'nün, yine bu partnerlerin oluşturduğu idari komite aracılığıyla yönetildiğini dile getiren Kış, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi'nin ise Görev Gücü'nün sekretarya işlemlerini yürüttüğünü ve bunun yanı sıra Göç Küresel Görev Gücü'nün web sitesinin hazırlandığını kaydetti. Görev Gücü'nün ilk toplantısının, dünyanın farklı yerlerinden 50'den fazla katılımcıyla çevrim içi bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen Kış, toplantının Küresel Göç Görev Gücü'nün ve Gaziantep Deklarasyonunun tanıtılması amacıyla düzenlendiğini, Görev Gücü üyelerine ve uluslararası camiada göç çalışmaları ile ilgilenen kurum ve kişilere yeni bir perspektif kazandırmayı amaçladığını kaydetti. Görev Gücü'nün ikinci toplantısının Şubat ayında 'Göç ve yerinden edilmeye karşı etkili yerel yanıtlar için çok katmanlı yönetişim' konusu etrafında şekillendiğini hatırlatan Kış, 'Toparlanma için kilit rol olarak çok katmanlı yönetişim ve etkili veri paylaşımı' ve 'Küçük ve aracı şehirlerin istikrar katalizörü olarak rolleri' konulu iki oturumdan meydana gelen toplantının 100'den fazla uluslararası katılımcıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Kış, katılımcıları 11 Mayıs'ta düzenlenecek üçüncü toplantıya davet etti

Görev Gücü'nün, 11 Mayıs 2021 tarihinde 'Göçmenler ve Mülteciler İçin İnsana Yakışır İş Olanakları' konulu üçüncü toplantısını düzenleyeceğini de dile getiren Kış, "Özel Sektörle Yerel Ortaklıklar' ve 'İnsana Yakışır İş Olanaklarına Erişim' başlıklı iki oturumdan oluşan toplantının moderatörlüğünü Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yürütecek. UCLG-MEWA, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ile ortaklaşa, İstanbul'daki mülteciler için bir değerlendirme anketi geliştirdi. Bu değerlendirmenin amacı, Covıd-19'un Türkiye'deki mülteciler üzerindeki etkisine genel bir bakış elde etmek ve bu bilgiler ışığında mültecilerin ihtiyaçlarını ayırt etmekti. UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi, Göç ve Kalkınma Zirvesi Küresel Forumu'na aktif olarak katıldı ve UCLG-MEWA Zirvede '2020 tarihinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve 2022 Uluslararası Göç Değerlendirme Forumu' konulu oturumu yönetti. UCLG-MEWA, Mülteciler Üzerine Küresel Mutabakat ve Göç Üzerine Küresel Mutabakat takip mekanizmalarının çalışmalarını aktif olarak takip etmiş ve bu süreçlerin bölgesel incelemelerine ve çok paydaşlı istişarelerine katılmıştır. Dezavantajlı grupların topluma entegrasyonuna değil, bütün tarafların harmonik ve bütüncül bir şekilde toplumsal uyum oluşturmasını savunan Sosyal İçerme Komitesi, bütün faaliyetleriyle ve üyelerinin de desteğiyle demokratik katılım ve daha kapsayıcı bir toplum için çalışmaya devam ediyor" şeklinde konuştu. - MERSİN