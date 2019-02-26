Uclg-Mewa İstişare Toplantısı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) İstişare Toplantısı İstanbul'da başladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) İstişare Toplantısı İstanbul'da başladı.



Açılış konuşmasını yapan Duman, geçen yıl UCLG-MEWA Genel İstişare Toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bu toplantımızda, 2020 yılına kadar takip etmemiz gereken adımları ortaya koyan UCLG-MEWA Stratejik Öncelikleri'ni belirleyerek stratejik planımızı oluşturmuştuk. İstişare toplantımızın ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte ise, süreç içerisinde geldiğimiz noktayı siz değerli katılımcılarımızla birlikte değerlendireceğiz." diye konuştu.



Duman, bölgesel kalkınma yolunda iş birliklerinin arttırmak ve fikir alışverişinde bulunmak için özel bir oturum yapacaklarını dile getirerek, şöyle decam etti:



"Yeni dönemde uluslararası arenada politika geliştirme konusunda etkin sonuçlar almak adına da bir takım girişimlerde bulunacağız. Bu toplantımızda küresel gündemden notlar başlıklı oturumumuzda küresel gündemlere katkı sunmak üzere buradan çıkacak sonuçları ilgili platformda sunacağız. Bunlardan biri de Kalkınma Politika Forumu, PFD'dir. PFD, Avrupa Birliği'nden ve partner ülkelerden Sivil Toplum Kuruluşları ile yerel yönetimleri, AB Kuruluşları ve organlarıyla bir araya getirmektedir. PFD'nin ana organı olan Görev Gücü'nün bir üyesi olan teşkilatımız mart ayında gerçekleşecek küresel toplantıya bölgemizden sağlam donelerle gitme amacıyla sizlerden gelen yorumları dinleme ve orada sunma fırsatı bulacağız. Ayrıca 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Dünya Teşkilatımız UCLG'nin düzenlediği Retreat Toplantısı'nın sonuçlarını sizlerle paylaşacağız."



Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadie ise bugünün çok önemli bir gün olduğunu belirtti.



Dünyadaki mevcut gidişatın endişe verici olduğunu anlatan Saadie, şunları kaydetti:



"Zengin ile yoksul arasındaki uçurum gittikçe genişliyor. Beşeri faaliyet, çevresel kötüye gidiş, yaban hayatının soyunun tükenmesi ve kirliliğe sebep oluyor. Bunun neticesinde de insanların şiddet olayları artıyor. Mevcut durumun bütünsel ve kapsamlı bir vizyonla ele alınması gerekir ki bu da sadece küresel ve bölgesel bir planlamayla oluşturulup beşeri, doğal kaynaklarının altındaki doğal dengesizliği ortadan kaldıracak. Kentsel ve kent civarı alanlar arasındaki uçurumu sürdürülebilir kalkınma amaçları ışığında yeniden düzenleyecek bir ortama ihtiyacımız var ki yoksulluğun bütün halleriyle mücadele edip barış içinde yaşayabilelim."



Farklı oturumlarla devam edecek toplantı yarın sona erecek.

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