UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Nevşehir'de toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Nevşehir'de toplanıyor - Son Dakika

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Nevşehir'de toplanıyor

7 saat önce

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliği 10-12 Mart 2020 tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Nevşehir'de toplanıyor, System.String[]

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliği 10-12 Mart 2020 tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek. Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Batı Asya'nın çeşitli ülkelerinden 100'e yakın belediye başkanı ve yerel yönetim birlikleri katılacak.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Sayman Yönetim Kurulu Üyesi görevinin yanında Denetleme Kurulu Başkanı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eşit Başkanı olduğu UCLG-MEWA'nın Yönetim Kurulu Nevşehir'de toplanacak.


Ortadoğu ve Batı Asya'daki 20 ülkeden yerel yönetim birliklerini bir araya getiren teşkilatın 10-12 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yönetim Kurulu Toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliğine, Türkiye'nin yanı sıra Filistin, Lübnan, Kuveyt, Ürdün ve Güney Afrika gibi ülkelerden 100'e yakın belediye başkanı, yerel yönetim birliği ve sivil toplum örgütü temsilcisi katılacak.


Teşkilatta aldığı görevler ile Nevşehir'e, dünyanın önde gelen yerel yönetim birliklerinden birinde üst düzey temsil imkanı sağlayan Belediye Başkanı Rasim Arı, dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda belediye başkanını Nevşehir'de ağırlayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.


Bu gibi etkinliklerin Nevşehir'in ve Kapadokya bölgesinin tanıtımı açısından da son derece önemli olduğunu vurgulayan Arı, "Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelecek olan belediye başkanlarımızı ve yerel yönetim birliklerini şehrimizde en iyi şekilde misafir ederek hem ülkemizi hem de bölgemizi tanıtacağız." dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
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