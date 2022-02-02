Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı! - Son Dakika

Korkunç olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi 602 Sokak üzerinde bulunan bir apartta 29 Ocak Cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Almanya uyruklu Nadya A.G.'yı apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakalamıştı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kedir Demir'in (39) cesedi bulunmuştu.

BİRLİKTE 3'LÜ CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Cinayetin ardından gözaltına alınan Elvan K. tutuklanıp ceza evine gönderilirken Almanya uyruklu Nadia Angela Grosser serbest kalmıştı. Kadın ifadesinde, "Elvan ile 2 yıldır aynı evde birlikte yaşıyoruz. Kadir'i bir süre önce sahilde görüp tanıştık. Olay sabahı Elvan ile birlikte evde alkol almaya başladık. Öğleden sonra Kadir arayınca kendisini eve davet ettik. Birlikte alkol almaya devam ettik.

''BANA İLİŞKİ SIRASIDA SERT DAVRANDIĞI İÇİN TARTIŞTILAR''

Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan'la önce tartıştılar, ardından yumruklaşmaya başladılar. Elvan benden odadan çıkmamı istedi. Ben de köpekleri alıp evden çıktım ve sahile yürüdüm. Elvan bir süre sonra beni telefonla arayarak Kadir'i öldürdüğünü söyledi. Evin önüne geldiğimde jandarma araçları vardı. Beni yakalayıp karakola götürdüler" demişti.

YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Kadir Demir'in öldürülmesi sırasında evde olmadığını ve gelmediğini söyleyen Alman kadının yalan söylediğini ortaya çıkardı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nadia Angela Grosser'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde bulunan 100'den fazla güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

OLAYDAN SONRA MARKETTEN ALKOL ALIP EVE GELMİŞ

Yapılan araştırma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Nadia Angela Grosser'in ifadesinde eksik bilgi verdiği, olayın gerçekleşmesinin ardından yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan bir marketten alkol alıp eve geldiği tespit edildi.

TEKRAR GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan kadın, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı.