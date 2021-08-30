Üçlü ilişki görüntüleriyle gündem olmuştu! İşte ünlü şarkıcının cesur pozları

Rita Ora son paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekti. Güneşin tadını çıkaran Ora siyah bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerine mutlu haftalar dileyen Rita Ora her zaman tarzıyla dikkat çekiyor. Moda tutkunu olan Rita, görünümünü sayısız mücevherli bilezik ve kolyeyle süsledi.

Ünlü yönetmen Taika Waititi ile şarkıcı sevgilisi Rita Ora'nın oyuncu Tessa Thompson'la bir partide çekilen samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Üçlü ilişkisiyle gündeme gelen Ora daha sonra yönetmen sevgilisiyle de bir galada boy göstermişti.