Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi.
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16.9.2019 21:06:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üçlü liderler zirvesi sona erdi