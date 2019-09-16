Son Dakika Haberleri: Üçlü liderler zirvesi sona erdi
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Üçlü liderler zirvesi sona erdi

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:36 Kaynak: İHA
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