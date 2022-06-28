Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson'un katılımıyla Türkiye , İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan 'Üçlü Muhtıra' tam metni yayınlandı.

Kaynak: DHA

Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üçlü Muhtıra: Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ'ye destek sağlamayacaklardır - Son Dakika

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