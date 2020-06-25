Üçlü söz düellosu - Son Dakika

Üçlü söz düellosu

Ümit Sayın'ın "Yeşim Salkım bir dönem bazı sanatçıların önünü kesti ve istediğine ödüller aldırdı" açıklamalarından sonra başlayan polemik sürüyor.

Ümit Sayın'ın "Yeşim Salkım bir dönem bazı sanatçıların önünü kesti ve istediğine ödüller aldırdı" açıklamalarından sonra başlayan polemik sürüyor.

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Sayın'ın sözlerine "Bir zamanlar kapımda yatıp da bana beste satmaya çalışan sen Ümit Sayın, senin müzisyenliğine bu hiç yakışmadı. Ben zaten yaptıklarımı itiraf etmiş bir kadınım" diye karşılık veren Salkım'a bu kez Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu yüklendi.

Cansu Kurtçu, Salkım'ın sözlerine Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla şöyle yanıt verdi: "O an güç kimdeyse birilerine hak tanır, birilerinin hakkını yer. Bu devran hep böyleydi. Değişen hiçbir şey yok. Değişen sadece isimler. Bugün şu isimlerin hangi birinin esamesi okunuyor? Yarın hangisinin okunacak? Kalan kim mi olacak? Kalan eserler olacak."

IŞIN ÖZELE GEL DEMET'İ KONUŞALIM

Işın Karaca da Cansu Kurtçu'nun paylaşımına destek çıkınca Yeşim Salkım, Instagram hesabından paylaştığı üç videoyla ikiliye sert yanıt verdi:

"Müzisyen arkadaşım Fettahcan'ın bir eşi var, ne iş yaptığını bilmiyorum. Bugün birtakım laf kalabalığı yapmış. Altına da birileri yorum yapmış. Şimdi Cansu kardeşim, sen 98-99 yılında gelenlere yer gösteriyordun.

Bildiğim kadarıyla müzisyen falan değildin. Sonradan müziğe geçtin. Eşinin müziğine saygı duyarım. Bilmediğin konularda çok fazla yorum yapma, bu iş senin boyunu aşar. Altına da Işın Karaca yorum yapmış. Bence sen özele gel, özelden konuşalım. Çünkü ben 2001 yılında boşandığımda senin albümün yeni çıkmıştı ve sana kötülük yapmış olamam. Benimle ilgili konuşurken, ağzına alırken iki kere düşünün. Işıncım sen özele gel..."

KOCALARININ DERDİNDE BİR KADIN İMAJI

Cansu Kurtçu, Yeşim Salkım'ın sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı:   "Sevgili Yeşim Salkım, bugün yazmış olduğum yazı sizin başlattığınız bir konu hakkında sektörel görüşümdü. Sizi yeren bir cümle bile yok. 98 yılında yaptığım işlerden bahsetmişsiniz. Ben o yıllarda Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okuyordum, bahsettiğiniz 'kapıda karşılama', 'hosteslik' işini maalesef yapamayacak durumdaydım. Müzik işine 2002 yılında girdim, çok şükür bugüne kadar da sadece işimle ve ürettiklerimle paramı kazanıp şahane bir hayat sürdüm, sürüyorum. Sizinle ilgili hafızamda kalan şeyler ise 'Deli Mavi' diye muazzam bir şarkı ve sürekli şikayet eden, sürekli bağıran, sürekli kocalarının derdinde bir kadın imajı. Asıl benim sizinle ilgili bildiğim hiçbir şey yok. Ne bir şey ürettiğinizi duydum, ne bir faydanızı."

BU KONULAR SENİ AŞAR

Yeşim Salkım, Cansu Kurtçu'nun bu sözlerine yine sessiz kalmadı ve bu kez Kurtçu'yu emek hırsızlığıyla suçladı. Kurtçu'nun Demet Akalın'a verdiği "İnşallah" şarkısının Burak Buluç'a ait olduğunu belirten Salkım, şu cümlelere yer verdi: "Hak ve hukuktan bahsedenlere cevabım, emek hırsızlığı olmaz. Mahkeme bilirkişi atamış. Hadi selametle, 30 senedir bu meslekteyim. Bana nasıl konuşacağımı sen öğretmeyeceksin. Çocuklarını büyüt, bu konular seni aşar. Koca torpili bu kadar oluyor."

Cansu Kurtçu, Yeşim Salkım, Işın Karaca, Ümit Sayın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:10 

Son Dakika Magazin Üçlü söz düellosu - Son Dakika Magazin
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