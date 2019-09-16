Son Dakika Haberleri: Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi (2)
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Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi (2)

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirvesi öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi.

Çankaya Köşkü'ndeki zirve kapsamında liderler ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan ilk görüşme Erdoğan ve Ruhani, ikincisi Erdoğan ve Putin, üçüncü görüşme ise Ruhani ve Putin arasında oldu.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi.

Üç lider, el ele basına poz verdi.

Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:49 Kaynak: AA
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