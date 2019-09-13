Son Dakika Haberleri: 'Üçlü zirve toplantısı' ankara'da
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'Üçlü zirve toplantısı' ankara'da

1 saat önce

ASTANA formatında 'Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 16 Eylül Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

'Üçlü zirve toplantısı' ankara'da, System.String[]

ASTANA formatında 'Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 16 Eylül Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada zirve toplantısında, İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla münferit görüşmeler gerçekleştirerek ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor" denildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:53 Kaynak: DHA
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