Son Dakika Haberleri: Üçlü zirve toplantısı, pazartesi günü ankara'da gerçekleşecek
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Üçlü zirve toplantısı, pazartesi günü ankara'da gerçekleşecek

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Astana formatında 5'inci Üçlü Zirve Toplantısı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla pazartesi günü Ankara'da gerçekleşecek.

Üçlü zirve toplantısı, pazartesi günü ankara'da gerçekleşecek, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Astana formatında 5'inci Üçlü Zirve Toplantısı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla pazartesi günü Ankara'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatında 5'inci Üçlü Zirve Toplantısı'nın Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Zirve toplantısında, I·dlip bas¸ta olmak u¨zere, Suriye'deki gelis¸melerin degˆerlendirilmesinin yapılması, ilaveten c¸atıs¸ma ortamının sona erdirilmesi, mu¨ltecilerin go¨nu¨llu¨ geri do¨nu¨s¸leri ic¸in gereken s¸artların temini ile kalıcı bir siyasi c¸o¨zu¨mu¨n tesisi amacıyla o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde atılacak mu¨s¸terek adımların istis¸are edilmesi amac¸lanmaktadır. Sayın Cumhurbas¸kanımızın, zirve vesilesiyle mevkidas¸larıyla mu¨nferit go¨ru¨s¸meler gerc¸ekles¸tirerek, ikili ilis¸kilerin yanı sıra gu¨ncel bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında fikir teatisinde bulunmaları da o¨ngo¨ru¨lmektedir."



Astana, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:26 Kaynak: DHA
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