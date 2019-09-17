Üçlü zirvede Kur'an'dan alıntı yapan Putin'in Erdoğan ve Ruhani'yi güldüren cevabı
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirvede Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisin hedef alındığı saldırıyı tartışmadıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:36
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