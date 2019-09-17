Son Dakika Haberleri: Üçlü zirvede Kur'an'dan alıntı yapan Putin'in Erdoğan ve Ruhani'yi güldüren cevabı
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Üçlü zirvede Kur'an'dan alıntı yapan Putin'in Erdoğan ve Ruhani'yi güldüren cevabı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirvede Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisin hedef alındığı saldırıyı tartışmadıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirvede Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisin hedef alındığı saldırıyı tartışmadıklarını açıkladı

Üçlü zirvede Kur'an'dan alıntı yapan Putin'in Erdoğan ve Ruhani'yi güldüren cevabı

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:36 
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