Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı - Son Dakika
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Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı

20.07.2022 00:47

Astana Üçlü Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Ancak bu görüşmeye salona erken gelen Putin'in yaklaşık bir dakika boyuna Erdoğan'ı ayakta beklediği esnada sergilediği tavırlar damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

PUTİN ERDOĞAN'I BEKLEDİ

Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce giden Putin, yaklaşık bir dakika beklemek zorunda kaldı.

Tahran'daki zirveye damga vuran kare! Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in gerginliği suratına yansıdı

PUTİN'İN GERGİNLİĞİ KAMERAYA YANSIDI

Bu süreçte yanındaki sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin olduğu anlar kameraya yansıdı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesiyle gergin havanın dağıldığı görüldü.

Tahran'daki zirveye damga vuran kare! Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in gerginliği suratına yansıdı

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'daki tahıl krizi, Suriye'ye olası askeri operasyon ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ele alındı.

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

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