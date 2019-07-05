Son Dakika Haberleri: UCM Başsavcısı, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların soruşturulması için adli yetki istedi
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UCM Başsavcısı, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların soruşturulması için adli yetki istedi

46 dakika önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, Myanmar’dan Bangladeş'e göçe zorlanan Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların soruşturulması için adli yetki istedi

UCM Başsavcısı, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların soruşturulması için adli yetki istedi, System.String[]
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, Myanmar'dan Bangladeş'e göçe zorlanan Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların soruşturulması için adli yetki istedi.

UCM'den yapılan açıklamada, Başsavcı Fatou Bensuda'nın mahkeme yargıçlarından Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insanlık suçlarının Myanmar ve Bangladeş'te soruşturulması için adli yetki istediği duyuruldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:52 
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bangladeş, Myanmar, Dünya
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