UCM Başsavcısı Bensouda'dan "Filistin'deki şiddet olaylarını takip ediyoruz" açıklaması - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından, şiddet olaylarını takip ettiklerini belirterek her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

UCM'nin Twitter hesabından Bensouda'nın açıklaması paylaşıldı.

Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki artan şiddet olaylarını endişeyle izlediklerini belirten Bensouda, "Mahkemenin yargı yetkisine giren suçların işlenmesi durumunu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin devam eden soruşturmanın her iki taraftan da işlenen suçları ve delilleri kapsayacağını belirten Bensouda, Savcılık Ofisi'nin sahadaki gelişmeleri takip ederek Mahkemenin soruşturmasına dahil edilebilecek olguları incelediğini kaydetti.

Başsavcı Bensouda, "Uluslararası toplumdan gelen gerilimlerin düşürülmesi ve şiddetin durdurulması çağrılarını yineliyorum." ifadelerine yer verdi.

UCM Savcılığı Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarıyla ilgili 16 Ocak 2015'te başlattığı ön incelemeyi tamamlayarak 3 Mart 2021 itibariyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 12'si çocuk 35 Filistinli şehit oldu, 233 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin ise 5 İsraillinin ölümüne, 45 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.