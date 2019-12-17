UCM Başsavcısı Bensuda, Hafter'i uyardı - Son Dakika
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UCM Başsavcısı Bensuda, Hafter'i uyardı

6 saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e, savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranan Mahmud el-Verfali'yi teslim etmesi uyarısında bulundu.

UCM Başsavcısı Bensuda, Hafter'i uyardı, System.String[]

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e, savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranan Mahmud el-Verfali'yi teslim etmesi uyarısında bulundu.

Bensuda, France 24 televizyonuna verdiği röportajda, merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM'nin Libya, Fildişi Sahili, Filistin, Afganistan, Myanmar ve Filipinler ile ilgili devam eden davalarını ele aldı.


Libya'ya ilişkin soruşturmalarının hala sürdüğüne işaret eden Bensuda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) UCM tarafından aranan kişiler hakkında bilgilendirdiğini ve el-Verfali'nin bu kişilerden biri olduğunu belirtti.


Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıları takip ettiğini vurgulayan Bensuda, Hafter'den, yarbay rütbesine terfi ettirdiği ve UCM tarafından aranan Mahmud el-Verfali'yi tutuklayarak, yargılanması için yetkililere teslim etmesini istedi.


Bensuda, eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nun tutukluluğunun yasal olduğuna dikkati çekerek Gbagbo hakkında UCM'de görülen davada hakimlerin ocak ayında verdiği beraat kararını bozmalarını umduğunu dile getirdi.


Fildişi Sahili ile ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve çatışmanın her iki tarafının da soruşturulacağını en baştan bu yana dile getirdiğini vurgulayan Bensuda, soruşturma sonuçlarının açıklanması için henüz doğru zaman olmadığını kaydetti.


Başsavcı Bensuda, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın kamplarında işlenmiş muhtemel suçlarla ilgili soruşturmayı da bizzat takip ettiğini söyledi.

UCM, Afganistan soruşturması konusunda ABD'nin baskısı altında


Bensuda, UCM'nin Afganistan'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmayı düşürmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin baskısı altında olduğunu, öte yandan baskıların ne kendisini ne de başsavcılık ofisini yapması gerekenleri yapmaktan vazgeçirmeyeceğini vurguladı.


Bensuda, bu baskılara BM ile bağlantılı işler dışında ABD'ye seyahat yasağının dahil olduğunu aktardı.


Filistin ile ilgili ön soruşturmada da neredeyse sona gelindiğini ve resmi soruşturma açılıp açılmayacağı yönündeki kararın en kısa zamanda verileceğini ifade eden Bensuda, Myanmar soruşturması kapsamında, Arakanlı Müslümanlara baskılarından ötürü Myanmar ordusundaki üst rütbeli askerlerle ilgili tutuklama kararı çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin soruya ise soruşturmada bu aşamaya gelinmediği yanıtını verdi.


Bensuda, Başsavcılık Ofisinin Filipinler'de "uyuşturucuya karşı yürütülen savaş"la ilgili suçlar konusundaki ön incelemesinin Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi hedef alıp almayacağına ilişkin soruyu da bu konuda henüz ön inceleme aşamasında oldukları ve soruşturma açılmadığı şeklinde cevaplandırdı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Fildişi Sahili, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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