UCM Başsavcısı Han, Afganistan soruşturmasına devam etmek istiyor - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, ülkede artan şiddet olaylarının ardından bekletilen Afganistan soruşturmasına devam etmek için mahkemeden izin istediğini açıkladı.

Başsavcı Han, UCM'nin sitesinden paylaşılan açıklamasında, Afganistan'daki olaylara ilişkin soruşturmasına devam etmek için mahkemeden "ivedi karar" vermesi talebinde bulunduğunu bildirdi.

Afganistan'daki yönetim değişikliği ve artan şiddet olayları nedeniyle ülkede işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının "samimi ve etkili biçimde soruşturulamayacağı" kanaatine vardığını ifade eden Han, soruşturmasının Taliban ve DEAŞ/H terör örgütünün işlediği suçlara odaklanacağını belirtti.

Han, Taliban ve DEAŞ/H tarafından insancıl hukukun ihlal edildiği, sivillerin saldırıya uğradığı, yargısız infazların yapıldığı, kadın ve çocukların hedef alındığına yönelik bulguların olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporlarına ve ağustos ayında Uluslararası Hamit Karzai Havalimanı'ndaki bombalı saldırıya değinen Han, DEAŞ'ın uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Han, Afganistan olaylarında Taliban ve DEAŞ/H dışındaki muhtemel sorumlulara ilişkin olarak şimdilik mahkemenin ilgili delilleri muhafaza edeceğini ve gerekli durumlarda kullanacağını ifade etti.

Davanın bekletilmesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 5 Mart 2020'de Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili UCM Başsavcılığının soruşturma açma talebini onaylamıştı.

Soruşturma kararının ardında 25 Mart 2020'de Afganistan hükümeti Mahkemeden soruşturmanın bekletilmesini ve gerekli yargılamaların Afganistan mahkemelerinde yapılması talebinde bulunmuştu.

UCM Afganistan'ın talebine binaen soruşturmasını bekletme kararı almıştı.

UCM'nin eski Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de, ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin Afganistan savaşı sırasında savaş suçu, DEAŞ/H ve Taliban'ın da insanlığa karşı suç işlediğine dair iddialara yönelik Mahkemeden soruşturma açma izni talebinde bulunmuştu.

Afganistan davasında Taliban ve DEAŞ/H'nin yanı sıra CIA ve Afgan askerler de muhtemel sorumlular olarak gösterilmişti.

UCM Statüsü'ndeki "tamamlayıcı yargı yetkisi" kuralı gereği, Mahkeme ancak ilgili devletin suçluları yargılamaya isteksiz veya aciz olması durumunda soruşturma başlatabiliyor.