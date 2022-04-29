UCM Başsavcısı Han: "Libya'da cezasızlığa katlanılamaz" - Son Dakika
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UCM Başsavcısı Han: "Libya'da cezasızlığa katlanılamaz"

29.04.2022 22:48
UCM Başsavcısı Han: "Libya'da cezasızlığa katlanılamaz"

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Libya'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada "Libya'da cezasızlığa katlanılamaz" diyerek soruşturmayı sürdürme kararlılığını vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Libya'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada "Libya'da cezasızlığa katlanılamaz" diyerek soruşturmayı sürdürme kararlılığını vurguladı.

Başsavcı Han, Libya soruşturmasına ilişkin BMGK'ye sunduğu 23. Rapora ilişkin yaptığı konuşmada yeni bir yaklaşımla soruşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Han, Libya soruşturmasının 2011'den bu yana sürdüğünü belirterek "Libya'da cezasızlığa katlanılamaz" dedi.

Han, Libya'daki mağdurların adaletin tecelli ettiğini görmeyi hak ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın daha dinamik ve etkili şekilde sürmesi için yeni bir yaklaşım geliştirdiklerine değinen Han, bu kapsamda ilk olarak BMGK tarafından UCM'ye tevdi edilen olayları önceleyeceklerini vurguladı.

Han, ikinci olarak soruşturma kapsamında cinsel suçlar ve çocukları hedef alan suçlara odaklanacaklarını ve Libya'daki finansal işlemleri yakından takip edeceklerini ifade etti.

Han üçüncü olarak Libya'daki yerel otoritelerle olan iş birliğinin önemine dikkati çekerek ilk fırsatta Libya'yı ziyaret ederek yerel unsurlarla bir araya geleceğini belirtti.

Libya'da işlenen suçları Lahey'de bulunan mahkemede soruşturmanın zorluğuna değinen Han, mağdur ve şahit ifadelerinin soruşturma dosyasının ilerlemesi için önemli olduğunu vurguladı.

Libya'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilere karşı işlenen suçlar için, Europol, İngiltere, Hollanda ve İtalya ile iyi bir iş birliği sağladıklarını kaydeden Han, yargılamaların esasen Libya ve diğer ülkelerin yerel makamlarınca yapılması gerektiğine işaret etti.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip hükümet birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar sırasında cinayet, işkence ve tecavüz gibi suçlar yaygın şekilde işlenmişti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UCM Başsavcısı Han: 'Libya'da cezasızlığa katlanılamaz' - Son Dakika


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