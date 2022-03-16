UCM Başsavcısı Han, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna'yı ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile video konferans yöntemiyle görüştü.

UCM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Başsavcı Han'ın Ukrayna'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile video konferansla görüşen Han'ın, "Başkan (Zelenskiy) ile önemli konuları görüştüğümüz için mutluyum. Ukrayna'da insancıl hukukun kurallarına riayet edilmesi ve sivillerin korunması için tüm çabanın gösterilmesi hususunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verildi.

UCM'deki Ukrayna soruşturması devam ediyor

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin Mahkeme'nin genel bir yargı yetkisi bulunmuyordu.

Ukrayna, 8 Eylül 2015'te, UCM'ye taraf olmamasına rağmen 21 Kasım 2013'teki "meydan olayları" ve sonrasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için Mahkeme'ye kısıtlı yargı yetkisi vermişti.

Daha sonra UCM'ye taraf 41 ülkeden Ukrayna'da soruşturma başlatılması için başvuru gelmesiyle Başsavcı Han soruşturma başlatmıştı.

Han, ülkelerden gelen bu başvurularla Ukrayna'daki savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım suçuna ilişkin delillerin toplanmaya başlandığını kaydetmişti.

Han, Ukrayna'da savaşan grupları insancıl hukukun kurallarına uymaları ve Mahkeme'nin yargı yetkisine giren suçların işlenmesi durumunda yargılama yapılacağı noktasında uyarmıştı.